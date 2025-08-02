Aug 2, 2025 9:26 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل أمام أسبوع مصيري ستتخذ فيه قرارات استراتيجية ستغير وجه الحرب

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