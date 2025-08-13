Aug 13, 2025 9:38 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية: شروط إسرائيل لإنهاء حرب غزة قد تكون صارمة وتمنع التوصل إلى صفقة شاملة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o