Oct 6, 2025 9:10 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أميركي: نسعى لإنجاز اتفاق غزة خلال هذا الأسبوع ولن نغادر مصر قبل التوصل إليه

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o