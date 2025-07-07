Jul 7, 2025 8:09 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين: فريق التفاوض يجري حتى اللحظة محادثات مع الوسطاء ضمن مفاوضات الدوحة

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