May 6, 2025 8:54 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين: الولايات المتحدة تحاول تقديم مبادرة بشأن غزة تمهيدا لزيارة ترامب إلى المنطقة

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