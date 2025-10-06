Oct 6, 2025 10:13 PMClock
أبرز الأحداث
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أميركيين: في حال عدم التوصل إلى اتفاق ستفرض الولايات المتحدة صيغة اتفاق على تل أبيب وحماس

