Jul 22, 2025 9:10 AMClock
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القناة 12 الإسرائيلية عن ضابط في الجيش: هناك بعض الجيوب الصغيرة لحزب الله التي يجب القضاء عليها ونحن نعمل ضدها

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