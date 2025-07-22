Jul 22, 2025 8:59 AMClock
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القناة 12 الإسرائيلية عن ضابط في الجيش: حزب الله لا يتواجد فعليا في المنطقة الحدودية ولا يقترب منها وعندما يقترب نتحرك ضده فورا

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