Jul 22, 2025 8:58 AMClock
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القناة 12 الإسرائيلية عن ضابط في الجيش: حزب الله بات ضعيفاً ولم تعد لديه القدرات التي كان يمتلكها قبل هجوم 7 تشرين الأول

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