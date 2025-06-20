Jun 20, 2025 6:39 AMClock
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القناة 12 الإسرائيلية عن بلدية بئر السبع: الصاروخ الإيراني أصاب بشكل مباشر مبنى في المدينة

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