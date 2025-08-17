Aug 17, 2025 6:02 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"القناة 12" الإسرائيلية: عدد من العمال عطلوا العمل في ميناء حيفا تضامنا مع الإضراب الذي دعت له هيئة عائلات الأسرى

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o