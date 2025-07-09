Jul 9, 2025 3:50 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 12 الإسرائيلية: عائلات رهائن تلقت دعوة لحضور اجتماع في البيت الأبيض مساءً وبعده ستلتقي نتنياهو

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o