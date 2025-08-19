8:15 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"القناة 12" الإسرائيلية: عائلات المختطفين ومتضامنون يغلقون شارع أيالون في تل أبيب مطالبين بإبرام صفقة تبادل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o