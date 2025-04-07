Apr 7, 2025 5:42 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية: صمود وقف إطلاق النار بلبنان يتطلب عملية سياسية للتعامل مع الجماعات المسلحة غير الحكومية

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