Jun 20, 2025 6:07 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية: صاروخ إيراني حمل 26 صاروخا صغيرا تسبب بأضرار كبيرة في دائرة نصف قطرها مئات الأمتار

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