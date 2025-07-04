Jul 4, 2025 9:47 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية: سموتريتش وبن غفير اتهما الجيش خلال الاجتماع الأمني بعدم تنفيذ تعليمات القيادة السياسية

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