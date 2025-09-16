Sep 16, 2025 1:31 PMClock
القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو شن 850 غارة على مدينة غزة خلال الأسبوع الماضي تمهيداً للعملية البرية

