Jun 23, 2025 10:49 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 12 الإسرائيلية: سقوط 5 صواريخ بشكل مباشر في مناطق عدّة من إسرائيل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o