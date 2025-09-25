Sep 25, 2025 1:47 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 12 الإسرائيلية: سقوط عدد من الإصابات نتيجة انفجار مركبة في شارع "لاغوارديا" في تل أبيب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o