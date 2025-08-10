Aug 10, 2025 1:14 PMClock
أبرز الأحداث
القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق صاروخين اعتراضيين بعد تفعيل صفارات الإنذار في غلاف غزة

