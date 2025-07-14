Jul 14, 2025 8:24 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الأركان قال بجلسة أمنية إن خطة المدينة الإنسانية غير قابلة للتنفيذ ومليئة بالثغرات

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