Sep 15, 2025 10:54 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الأركان حذر المستوى السياسي من أن العملية البرية في غزة ستكون لها أثمان باهظة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o