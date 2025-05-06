May 6, 2025 7:27 AMClock
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القناة 12 الإسرائيلية: جلسة الكابينت ليلة الأحد شهدت خلافاً حاداً بشأن توقيت العملية العسكرية في غزة وتحديداً قبل زيارة ترامب للمنطقة أم بعدها

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