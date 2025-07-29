Jul 29, 2025 8:57 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 12 الإسرائيلية: توقف حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون الدولي إثر إطلاق صاروخ من اليمن

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o