Jul 3, 2025 11:34 AMClock
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القناة 12 الإسرائيلية: جولة سادسة من المفاوضات الأميركية الإيرانية من المتوقع أن تُعقَد في أوسلو الأسبوع المقبل

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