Jun 27, 2025 3:03 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات بأن إيران تحاول استخراج اليورانيوم المخصّب الموجود تحت الأرض في موقع نطنز

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