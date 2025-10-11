Oct 11, 2025 8:22 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 12 الإسرائيلية: ترامب سيصل الساعة 9 صباح يوم الإثنين إلى تل أبيب وسيلقي خطابه الساعة 11 أمام الهيئة العامة للكنيست في القدس

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o