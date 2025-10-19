Oct 19, 2025 1:18 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 12 الإسرائيلية: بدء مشاورات أمنية بمشاركة نتنياهو وكاتس ورئيس الأركان بعد خرق وقف إطلاق النار في غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o