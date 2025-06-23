Jun 23, 2025 11:22 AMClock
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القناة 12 الإسرائيلية: اندلاع حرائق في مناطق مفتوحة نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عمليات اعتراض الصواريخ

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