May 6, 2025 4:41 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية: الهجوم على اليمن جرى بالتنسيق مع الإدارة الأميركية على المستويين السياسي والعسكري

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