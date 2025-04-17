Apr 17, 2025 2:13 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 12 الإسرائيلية: المحكمة العليا ترفض طلب الحكومة الإسرائيلية تسريع قرارها بشأن إقالة رئيس جهاز الشاباك

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o