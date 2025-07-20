Jul 20, 2025 9:00 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية: المحكمة الإسرائيلية توافق على طلب نتنياهو بإلغاء جلسات شهادته بسبب تسممه إثر تناول طعام فاسد

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