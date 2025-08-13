Aug 13, 2025 11:11 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"القناة 12" الإسرائيلية: الشرطة تعتقل شابا من الحريديم متهربا من التجنيد وهو رابع مطلوب للخدمة يتم اعتقاله

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o