Jun 29, 2025 8:44 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يعارض احتلال غزة بالكامل ويوصي بإبرام صفقة تبادل

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