Jul 16, 2025 8:35 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية: الجيش وضع الفرقة 98 التي تقاتل في غزة في حالة تأهب لنقلها إلى الحدود مع سوريا إذا حصل تصعيد

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