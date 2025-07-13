Jul 13, 2025 8:06 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية: الجيش حذر المستوى السياسي من أن بناء مدينة الخيام في رفح سيستغرق 4 أشهر وسيعطل مفاوضات صفقة التبادل

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