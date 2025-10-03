Oct 3, 2025 8:36 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 12 الإسرائيلية: التقديرات تقول إن حماس ستسلم ردها على خطة ترامب نهاية الأسبوع

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o