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"القناة 12" الإسرائيلية: الأردن وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والبحرين تستعد للانضمام إلى عملية إسقاط المساعدات جوا على غزة

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