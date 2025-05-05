May 5, 2025 1:04 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية: الآلاف عالقون بالخارج لإلغاء شركات طيران رحلاتها بعد سقوط صاروخ يمني بمطار بن غوريون

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