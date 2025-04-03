Apr 3, 2025 12:01 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية: اعتقال شابين من النقب خططا لسرقة وسائل قتالية من قواعد لاستخدامها في أنشطة إرهابية

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