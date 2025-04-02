Apr 2, 2025 9:29 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض صاروخين أطلقا من جباليا باتجاه غلاف غزة الشمالي

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