May 6, 2025 7:55 AMClock
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القناة 12 الإسرائيلية: اضطرابات مستمرة في النظام التعليمي في جميع أنحاء إسرائيل ونحو 400 مؤسسة تعليمية مغلقة

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