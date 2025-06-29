Jun 29, 2025 2:30 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية: إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو هذا الأسبوع بعد إفادات أجهزة أمنية بتطورات إقليمية محتملة

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