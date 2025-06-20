Jun 20, 2025 3:36 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق صاروخين اعتراضيين في كريات شمونة من دون تفعيل صفارات الإنذار ويتم التحقيق في الحدث

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