Jul 17, 2025 7:09 AMClock
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القناة 12 الإسرائيلية: إصابة جندي بجراح متوسطة أمس في معارك في مدينة غزة

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