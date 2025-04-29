Apr 29, 2025 10:59 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية: إسقاط مسيّرة فوق شبه جزيرة سيناء أطلقت من اليمن في اتجاه إسرائيل

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