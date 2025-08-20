Aug 20, 2025 9:10 PMClock
أبرز الأحداث
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل قررت بالوقت الحالي تجنب الرد إطلاقًا على مقترح صفقة إطلاق سراح الرهائن على مراحل الذي وافقت عليه حماس يوم الإثنين

