Jun 24, 2025 8:32 AMClock
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القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تناقش حاليا الرد على مقتل 4 من مواطنيها إثر سقوط صاروخ إيراني على مبنى في بئر السبع

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