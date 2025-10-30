12:35 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تلقت إشارات أولية بشأن تسليم حماس لجثتي إسرائيليين بعد ظهر اليوم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o