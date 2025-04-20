Apr 20, 2025 8:36 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تدرس إمكانية إعادة اعتقال أسرى تم الإفراج عنهم للضغط على حماس

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